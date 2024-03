Strabenevento 2024 | l’invito di Zollo ai cittadini | “Partecipate numerosi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato del presidente Raffaele, Amatori Podismo Benevento. “Cari con, quella che sta per disputarsi sarà la 31esima edizione di una gara che si è trasformata, nel corso del tempo, in un appuntamento atteso per appassionati, corridori professionisti, dilettanti e, soprattutto, per le famiglie, beneventane e non solo. Laè diventata grande nel tempo, ha saputo migliorarsi cercando di essere sempre più coinvolgente, e questo grazie allo spirito dei tanti che hanno vestito e difeso, nel corso degli anni, la gloriosa maglia degli Amatori Podismo. Una grande famiglia ,che ha voluto fare un regalo alla cittadinanza intera, con l’idea di poter coniugare lo sport con la bellezza di una città unica nel suo genere. E di sacrifici ne abbiamo fatti tanti, di ...