(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto presso la Tenuta Re Ferdinando a Santa Maria Capua Vetere, “Il Ritrovo delle”, cena sociale del comitato provinciale casertano dell’Ansmes (Associazione Nazionaleal) che ha riunito soci e simpatizzanti per la consegna delle nuove tessere 2024. L’ANSMES Nata nel 1986, l’Ansmes è una associazione benemerita del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico che riunisce tutti i fregiati dial(destinate a dirigenti, ex dirigenti e società sportive che si sono distinti nella loro attività), palme al(destinate a tecnici ed ex tecnici che si sono distinti nella loro attività) e collari d’oro al...

Stelle al Merito Sportivo, riparte l’associazione in Terra di Lavoro - È stato, inoltre, premiato con stella d’oro al Merito sportivo per società il Tennis Club Caserta – rappresentato dal dirigente Fabio Provitera – ed è stato ...napolivillage

Povertà assoluta, M5s e Pd incalzano Meloni: “Ha preso in giro gli italiani, riferisca in Aula” - Dopo i dati che evidenziano un tasso record per la povertà assoluta in Italia, Movimento 5 Stelle e Pd chiedono a Meloni di riferire in Aula.lanotiziagiornale

Povertà, Pd e M5s chiedono a Meloni di riferire sui dati Istat: “Sono numeri da macelleria sociale” - Partito democratico e Movimento Cinque Stelle hanno chiesto a Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento per riferire sui drammatici dati Istat, secondo ...fanpage