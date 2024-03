Stelle al Merito Sportivo | riparte l’associazione in Terra di Lavoro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 26 marzo 2024) Santa Maria Capua Vetere. Si è svolto giovedì scorso, presso la Tenuta Re Ferdinando a Santa Maria Capua Vetere, “Il Ritrovo delle”, cena sociale del comitato provinciale casertano dell’Ansmes (Associazione Nazionaleal) che ha riunito soci e simpatizzanti per la consegna delle nuove tessere 2024. Nata nel 1986, l’Ansmes è una associazione benemerita del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico che riunisce tutti i fregiati dial(destinate a dirigenti, ex dirigenti e società sportive che si sono distinti nella loro attività), palme al(destinate a tecnici ed ex tecnici che si sono distinti nella loro attività) e collari d’oro al...