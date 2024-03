Stefanini | Montano o Visconti La Fortitudo a caccia di rinforzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ripresa degli allenamenti in vista della sfida di sabato con l’Urania Milano e soprattutto mercato. Sarà una settimana decisiva in casasoprattutto per quel che riguarda possibili movimenti in entrata. Sotto le indicazioni di coach Attilio Caja, il dg biancoblù Nicolò Basciano si sta muovendo per portare sotto le Due Torri uno-due elementi in grado di dare maggiore profondità al roster della Effe. L’obiettivo principale è un esterno che possa essere una reale alternativa a Fantinelli come playmaker, ma che in determinati frangenti dell’incontro possa magari anche giocare a fianco del capitano biancoblù. Sotto i portici si mormora il nome di Gabriele, ventiquattrenne playmaker-guardia, bolognese doc, attualmente in forza a Chiusi. Passato nelle giovanili die Bsl,, che ha ...