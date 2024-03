Stazioni e sentieri sotto la lente Task force contro l’assalto Esordio del ticket a 10 euro per il Cinque Terre Express

(Di martedì 26 marzo 2024) Lo scorso anno furono teatro di un assalto senza precedenti, capace di mettere a nudo problemi di sovraffollamento cui ancora oggi le istituzioni non hanno ancora trovato una soluzione certa e condivisa. Lesono ancora una volta l’osservato speciale di questo ponte di Pasqua, tanto che già ieri mattina forze dell’ordine, Trenitalia, sindaci e rappresentanti del Parco si sono trovati attorno a un tavolo per ragionare sulle misure di sicurezza da mettere in campo . Obiettivo, evitare il riproporsi di quelle immagini di gente accalcata neipassi ferroviari e sulle banchine delle, che hanno fatto il giro del mondo e che hanno di fatto messo a nudo i problemi dell’overtourism. Proprio sul presidio dellesaranno attive alcune misure speciali, messe in campo dalle forze ...

