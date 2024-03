Stagione balneare a Napoli | il piano degli interventi di derattizzazione delle scogliere

(Di martedì 26 marzo 2024) Hanno preso il via glidi: ecco i luoghi in cui è temporaneamente interdetto l’accesso. In previsionedi, che hanno avuto inizio il giorno 18 marzo 2024 e termineranno il giorno 12 aprile 2024, per garantire la posaesche da parte

Grosseto, 15 marzo 2024 – A tre mesi dall’inizio della stagione estiva in Maremma, ma come nel resto dei litorali italiani, mancano i bagnini. Salvo deroghe (che forse ci saranno) il nuovo ... (lanazione)

Santa Marinella, Tidei: “Dal Prc solo inutili allarmismi” - “Affermare, a pochi giorni dalla festività pasquali, primo periodo in cui si registra un afflusso di turisti e villeggianti, intenzionati a prenotare le loro vacanze estive sui nostri lidi, che la ...trcgiornale

Itabus: nuova Stagione, 2200 collegamenti al giorno, +50% di frequenze e +40% di km percorsi - (Teleborsa) - Cresce il network di Itabus, società di trasporto su gomma a lunga percorrenza che dallo scorso maggio è entrata a far parte del gruppo Italo. Maggiore capillarità e più frequenze, per c ...finanza.repubblica

Pasqua: Rimini si prepara per l’estate, ruota panoramica e spiagge pronte per i turisti - La Ruota sarà attiva per 180 giorni da metà maggio a settembre, offrendo viste spettacolari della riviera ...altarimini