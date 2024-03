Spunta la norma pro-Raggi tra le regole del M5s per candidarsi alle Europee

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Nel nuovo regolamento proposto dal M5s per le autocandidature all’Europarlamentounapro-. Come segnala oggi dal Corriere della Sera, nel testo (all’articolo 3 comma l) si legge che chi si candida "non deve ricoprire una carica elettiva, salvo che la stessa non abbia scadenza nell’anno 2024 o che si tratti di un consigliere comunale". Inoltre il candidato "non deve avere svolto due mandati", ma "è escluso dal limite dei due mandati elettivi un mandato da consigliere comunale". Unache pare scritta ad hoc per lanciare la candidatura dell'ex sindaca di Roma Virginia. Tra leentra anche la richiesta di documentazione a chi "abbia percepito contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ...