Sportello genitori e adolescenti | «Mio figlio è “spudorato” con la sua ragazza quando sono a casa»

(Di martedì 26 marzo 2024) Buongiorno, le chiedo un suo parere. Ho undi 18 anni che ha preso una cotta per unacoetanea e non c’è un giorno che lei non sia anostra. Per carità, è unacarina, non mi dispiace, ma il fatto è che mi dà molto fastidio l’atteggiamento troppo appiccicoso di mioa questalorosul divano a guardare la tv,sdraiati praticamente uno sopra l’altra, e di tv guardano ben poco… ...