Sport in tv oggi martedì 26 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024)26, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul torneo di Miamici saranno ben tre italiani in campo nelle sfide valide per gli ottavi di finale. Matteo Arnaldi sarà il primo a scendere in campo, affrontando il ceco Tomas Machac. Nella serata nostrana sarà la volta di Jannik Sinner impegnato contro l’australiano Christopher O’Connell e di Lorenzo Musetti che affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. In primo piano poi il match valido per le qualificazioni agli Europei U21 della Nazionale italiana di calcio. La formazione allenata da Carmine ...