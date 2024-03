Spogliatoi Dell’Agnello esulta | | Due punti meritati e molto pesanti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Con Cento, Piacenza e Cividale che continuano a correre, violare il PalaRadi era fondamentale. Lo sa bene Sandro. "Siamosoddisfatti – dice il coach di RivieraBanca – perché, visti anche i risultati di questo turno, avevamo un solo risultato a disposizione. Cremona ci ha messo in difficoltà, forzandoci a perdere 17 palloni che per noi non sono usuali. Abbiamo esagerato con i palleggi, ma un grosso merito va anche alla difesa avversaria. Allo stesso modo, credo che la JuVi non abbia mai fatto un canestro facile in tutta la partita per la nostra difesa, al di là deisu palla persa. Credo – continua– che alla fine abbiamo meritato di portare a casa questa vittoria. Avevamo preparato determinati accorgimenti sui loro due stranieri e direi che è andata bene. L’impegno dei nostri ...