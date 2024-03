Spille | ciondoli | anelli | i portafortuna di regine e principesse Windsor

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) La regina consorte d’Inghilterra, Camilla, non è nata con sangue blu, pur appartenendo a una famiglia di alto lignaggio, ma ha in comune con le reali di nascita un tratto inconfondibile: ama le, che sfoggia in diverse occasioni e che spesso appunta su abiti e cappotti. Camilla, com’è noto, è una donna pratica e semplice, più contenta quando può stare in campagna con i suoi adorati cavalli rispetto a quando deve presenziare a serate di gala e a eventi istituzionali. Ma per alcuni pezzi di lusso che per lei hanno un significato particolare fa eccezione. Di recente, a una gara equestre a Cheltenham, nella contea del Gloucestershire, la sovrana si è presentata con una cintura sul paltò color verde bosco su cui si distingueva chiaramente una spilla dalla forma di ferro di cavallo tempestata di pietre preziose come diamanti, zaffiri e rubini. Pare che un simbolo del ...