Spider-Man | Beyond the Spider-Verse | per Brian Tyree Henry sarà ancora più epico di Across the Spider-Verse

È disponibile l’ Episodio 5 del Play-Boy Podcast , con Simone Milone e Luca Porro che hanno intervistato per l’occasione due doppiatori italiani decisamente noti ed apprezzati, anche in ambito ... (game-experience)

Justin Lin potrebbe essere il regista di Spider-Man 4, il nuovo film Marvel con Tom Holland: secondo nuovi rapporti, il regista di Fast 9 sarebbe uno dei registi in lizza per dirigere il quarto film ... (cinemaserietv)

Spider-Man 4: Peter Parker avrà un ruolo di secondo piano nel film [RUMOR] - Un nuovo rumor su Spider-Man 4 afferma che per lo Spider-Man di Peter Parker si profila un ruolo di secondo piano, per poi svanire del tutto.movieplayer

Spider-Man 4, le ultime sul film esaltano i fan: «Sarà come il Batman di Robert Pattinson» - Secondo alcune indiscrezioni di trama, in Spider-Man 4 ritroveremo un Peter Parker molto diverso da quello visto in No Way Home ...bestmovie

Spider-Man 4: Zendaya tornerà come MJ. Le riprese del film attese in autunno - Nuove indiscrezioni di insider hollywoodiani confermano la presenza di Zendaya Coleman nel ruolo di MJ per l'atteso Spider-Man 4. Cosa sappiamo sul cinecomic le cui riprese potrebbero iniziare tra ...tg24.sky