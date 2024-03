Spider-Man 4 | Justin Lin alla regia e riprese in autunno? RUMOR

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) A quanto pare la Sony avrebbe accelerato lo sviluppo del prossimo-Man in cui tornerà Zendaya, e sarebbe il motivo dietro il rinvio di Euphoria Secondo nuove indiscrezioni,Lin sarebbe uno dei registi in lizza per dirigere-Man 4 per Sony e Marvel Studios. Secondo lo stessonon confermato, Tom Holland e Zendaya torneranno a interpretare rispettivamente Peter Parker e MJ. Secondo quanto riportato dall'insider Jeff Sneider, Zendaya avrebbe dovuto occuparsi prima di tutto di-Man 4, e questo sarebbe il vero motivo dietro il rinvio delledella Stagione 3 di Euphoria a data da destinarsi. Ledel film dovrebbero iniziare verso, a settembre o ottobre, e non è chiaro se Lin sia nella fase finale delle ...