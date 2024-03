Polonia-Estonia e Galles-Finlandia sono le gare di spareggi o di Euro 2024 del percorso A. Bosnia-Ucraina e Israele-Islanda sono valide per il percorso B. Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakhstan sono ... (fanpage)

Spareggi di qualificazione agli Europei 2024, dove vedere le partite di oggi in TV e streaming: il programma - Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia sono i tre Spareggi playoff di Euro 2024. Si disputeranno martedì 26 marzo. Diretta TV su Sky.fanpage

Ucraina-Islanda, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici - Ucraina-Islanda è un match valido per gli Spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.ilveggente

EURO 2024 - Georgia-Grecia, Ucraina-Islanda e Galles-Polonia, finali degli Spareggi di qualificazione, martedì 26 marzo - Galles, Polonia, Ucraina e Islanda puntano a tornare sul massimo palcoscenico europeo qualificandosi a Uefa Euro 2024, mentre per la Georgia potrebbe essere la prima assoluta in caso di vittoria sui c ...napolimagazine