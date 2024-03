Spara e uccide un cane a Lozzo Atestino vicino Padova | questore ritira 6 fucili e 2 pistole a un 64enne

Un 13enne è stato ucciso a colpi di pistola dagli agenti della polizia di frontiera israeliana nel campo profughi di Shuafat, in Cisgiordania . Lo riferisce Haaretz. Secondo quanto si apprende, la ... (quotidiano)

Due sparatorie avvenute nella notte hanno creato un clima di terrore nel Land della Bassa Sassonia, nelle città di Scheeßel e Bothel, in Germania. quattro le vittime in totale, trovate in due ... (ildifforme)