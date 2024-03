Spalletti | la genialata americana | così è nata la Nazionale per gli Europei

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Altro che tournée scandalosa, fatta solo per guadagnare soldi: la settimana negli Usa dell'Italia è stata proficua. Perfino di più e ora si può dire: è stata la miglior gitadi cui si ha memoria. Perché si è unito l'utile per la Federazione al necessario per Luciano, l'extracampo al campo, le ragioni economiche e pubblicitarie a quelle tecniche e tattiche. Il ct ha addirittura ringraziato la Figc: avete mai sentito uno dei predecessori farlo? Ecco. Vero cheè un uomo positivo di natura, ma se ha voluto elogiare pubblicamente l'organizzazione della tournée, qualcosa di vero dovrà pure esserci. Anche perché la faccia sui risultati della, poi, ce la mette lui. Sarebbe stata un'ottima tournée anche con dei risultati, invece ...