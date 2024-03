Spal | quando il vivaio diventa l’arma in più Tredici ’ragazzi’ di via Copparo già impiegati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Il rendimento dellaè migliorato sensibilmente da circa un mese e mezzo, ma comunque andrà a finire la stagione i tifosi biancazzurri non la inseriranno certamente nella lista di quelle da ricordare. C’è però un dato positivo, che non va sottovalutato. Col debutto – peraltro più che mai positivo – di Steven Nador dal primo minuto i giocatori cresciuti neldi viaad aver disputato almeno una gara di campionato da titolari sono arrivati in doppia cifra. Il centrocampista togolese arrivato a Ferrara nell’estate 2021 dal Chievo è infatti il decimo atleta forgiato nelbiancazzurro arrivato in prima squadra da protagonista. Fino a qualche anno fa era un vero e proprio eventoanche solo un ragazzo del settore giovanile riusciva ad esordire, invece adesso è la normalità. ...