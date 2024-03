Spagna | Vinicius sarà il capitano del Brasile nell’amichevole contro la Spagna

Carvajal , difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spagna -Brasile, amichevole dove affronterà Vinicius, suo compagno di squadra. E ... (ilnapolista)

Un tifoso dell’Atletico Madrid è stato arrestato in Spagna per aver insultato in modo razzista e augurato la morte a una bambina di otto anni che indossava la maglietta del Real Madrid di Vinicius ... (sportface)