Spagna-Brasile | Lamine Yamal e Endrick | sfida tra nuove stelle al Bernabeu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) L’amichevole traè unatutta da seguire. Il Santiagodi Madrid metterà di fronte due delle nazionali per cui si prospetta un roseo futuro, assicurato dall’innesto di tantissimi giovani dotati di grande talento. Tra questi non possono che essere citati lo spagnoloe il brasiliano, non ancora maggiorenni ma già protagonisti affermati con i loro club. Unatraquella tra due giocatori che con ogni probabilità lasceranno il segno nel prossimo decennio.è un esterno offensivo spagnolo di origini marocchine e della Guinea Equatoriale. È titolare nel Barcellona, club con il quale ha collezionato 39 presenze in ...