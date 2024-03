Sostenibilità | giro d’Italia della Csr fa tappa a Verona

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Coinvolgere le persone per crescere. È questo il titoloquintadelCsr 2024, rassegna itinerante de Il SaloneCsr e dell'innovazione sociale, in programma ail 28 marzo. L’evento, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi die Ris – Rete Innovazione Sostenibile, si svolgerà a partire dalle 10 nell’aula Smt 10 dell’ateneo, in via Cantarane 24, all’interno del Polo Santa Marta. Dopo gli appuntamenti di Roma, Torino, Gorizia e Teramo, laveronese darà ampio spazio allasociale, dal welfare aziendale alla formazione, che oggi più che mai devono saper mettere ...