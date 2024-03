Sos dagli States e intervento della polizia Salvata una donna di 38 anni in zona Isola

(Di martedì 26 marzo 2024) I messaggi alla famiglia negli Stati Uniti. La richiesta di aiuto alle autorità americane e la comunicazione immediata allaitaliana. L’e ilggio. Così nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generaleQuestura sono riusciti a scongiurare il tentativo di suicidio di una trentottenne statunitense, che voleva lanciarsi dalla finestra di un appartamento al primo piano di uno stabile in. L’allarme, inoltrato in via Fatebenefratelli dal Servizio per la cooperazione internazionale di, ha generato l’degli agenti delle Volanti, che sono riusciti ad afferrare laprima che si lanciasse dalla finestra. La trentottenne è stata portata in ospedale e ...

Sì agli eurobond per la difesa comune, no alla guerra contro la Russia e all’icona di una Ue in ordine sparso. Lo dice chiaro il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , da Bruxelles dove si sta ... (formiche)

Sos esalazioni, il summit dei sindaci: "Laboratori mobili per le rilevazioni" - Incontro in Comune, la richiesta all’Arpam: pronti a predisporre postazioni dotate di alimentazione. Chiesto anche un potenziamento dei sistemi fissi. "E uniformeremo la raccolta delle segnalazioni".ilrestodelcarlino

Sos scuola a piazza Tevere, cortile invaso dagli alberi caduti e da oltre dieci giorni non c'è acqua potabile - RIETI - Alberi caduti per il maltempo cinque mesi fa, che giacciono abbandonati nel giardino che dovrebbe essere destinato alle attività per i bambini. L’acqua che non ...ilmessaggero