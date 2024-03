Sorpreso a spacciare droga davanti alla stazione di Saronno | 36enne arrestato

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di ... (romadailynews)

Arrestato nel centro storico di Andria un trentacinquenne che spacciava cocaina in bici - L'uomo, già gravato da precedenti specifici, era stato, per fatti analoghi, già destinatario dell'Avviso Orale emesso dal Questore ...andriaviva

Sorpresi con eroina, cocaina e materiale per lo spaccio: arrestati a Iglesias - IGLESIAS. Una donna di 27 anni e un uomo di 46 sono stati arrestati dalla polizia del commissariato di Iglesias. I due erano a bordo di un'auto sulla 126 in direzione Iglesias – Carbonia, venerdì pome ...youtg

Iglesias, arrestata una coppia per spaccio di droga - Mentre percorrevano in auto la strada statale 126 nel tratto Iglesias – Carbonia, un uomo e una donna, rispettivamente di 46 e 27 anni, sono stati fermati lo scorso venerdì, 22 marzo, per un controllo ...sardegnalive