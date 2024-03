Sorpresa a Belgioioso | la coppietta intossicata nella casa andata a fuoco nascondeva droga | piante di cannabis e soldi | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Pavia), 26 marzo 2024 - Dopo essere stati dimessi dall'ospedale non sono tornati a, non solo perché ancora da sistemare dopo i danni provocati dalle fiamme, ma perché sono finiti in carcere. S.B., 28enne già noto alle forze dell'ordine, e la fidanzata E.C., 26 anni, rimasti intossicati nell'incendio della loro abitazione a, sono statidai carabinieri per il possesso di oltre 3 chili e mezzo di. Circa 2 chili di hashish e un chilo e 6 etti di marijuana, oltre a 20dimature dell'altezza di un metro: è quello che i carabinieri hanno trovato nell'abitazione in viale Donna Anna d'Este, insieme anche a più di 11mila euro in contanti, con altre banconote andate a. I militari della Stazione ...