Sono tra i più grandi aforisti viventi Eccone la prova

(Di martedì 26 marzo 2024) L’aforisma è creare un orizzonte di senso servendosi di poche parole, ma anche un orizzonte di dissenso, l’aforisma si nutre di paradossi e illuminazioni, e dato che iouno dei piùe morenti, non mi resta che “illuminarvi”. Buona lettura. *** Il sesso non è per gli indecisi: bisogna sempre prendere una posizione. In una democrazia è il cittadino che infrange la legge, in una dittatura è la legge che infrange il cittadino. Bisogna essere se stessi fino alle estreme conseguenze: diventare un altro. In amore vince chi funge. I novax hanno reso l’intelligenza la cosa più facile del mondo: se mi viene il mal di testa vado in farmacia, se il rubinetto perde chiamo l’idraulico, se mi viene la pandemia che cosa faccio? Mi vaccino. L’amore è un crimine contro la disumanità. Non dico mai addio, ma mi ...