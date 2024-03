Sondrio prende per la gola con le mascotte olimpiche

(Di martedì 26 marzo 2024) Arriva la primavera nel capoluogo di provincia e ritorna la kermesse “, tiper la“. Nelle giornate del 13 e del 14 aprile la città sarà al centro di una serie di eventi dedicati al gusto. Esperienze da vivere e una città da scoprire tra degustazioni, passeggiate, mercatini, giochi per i bambini e l’arrivo di Tina e Milo, ledi Milano Cortina 2026. Dalle erbe spontanee ai vini, dalle passeggiate nel verde alle visite guidate, dallo yoga al percorso botanico, dai workshop ai laboratori creativi a unire tutta la città, dal centro alla periferia, e le frazioni, con allestimenti floreali a colorare vie e piazze. "L’obiettivo è di far conoscere la nostra città e di accompagnare residenti e turisti alla scoperta di ciò che si può fare – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alle Attività ...

