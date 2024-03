Sondaggi | la corsa per la soglia di sbarramento delle Europee | chi ce la farebbe oggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) I quattro partiti principali riprendono un po’ di ossigeno. I tre partitini liberaldemocratici ballano a cavallo delladi. La difficile salita della lista pacifista di Michele Santoro per raggiungere il 4%. Sono i tre elementi principali che emergono dalo settimanale di Swg per il TgLa7. Resta al primo posto Fratelli d’Italia che dopo aver toccato il 26,7 per cento – peggior risultato da quando è al governo – è risalito al 27. Il partito della premier distacca di 7 punti il Partito democratico che si attesta intorno al 20, in trend lievemente positivo. Si rialza anche il Movimento 5 Stelle (+0,3% in una settimana) che viene dato al 15,6. La Lega prova a scrollarsi di dosso Forza Italia: tra i due partiti di centrodestra è in corso da tempo un testa a testa ma ...