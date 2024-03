Sommer e de Vrij | Inter | poteva andare peggio! Tempistiche ? CdS

(Di martedì 26 marzo 2024) L’tira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Yanne Stefan de. I due dovranno stare fuori per poco. Si ragiona, riferisce il Corriere dello Sport, sulledi recupero. TEMPI ?nettamente, ma per fortuna dell’gli esami hanno dato esito parzialmente positivo sia perche per de. Il portiere, infortunatosi durante Danimarca-Svizzera, ha subito una distorsione alla caviglia; il secondo, invece, un risentimento muscolare. Ergo: il primo potrebbe già rientrare contro l’Empoli il giorno di Pasquetta, mentre l’olandese mira alla partita di Udine. Intanto, oggi è l’ultimo giorno di riposo per l’, da domani si ritornerà ...

