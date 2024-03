Solo se il Pnrr andrà a buon fine si potrà parlare di debito comune europeo e di eurobond

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 26 marzo 2024) Non c’è dubbio che alcuni recenti accadimenti abbiano dimostrato chiaramente come l’Ue non possa più affrontare le grandi sfide del momento (sanità, difesa, transizione ambientale e digitale) continuando a muoversi in ordine sparso. Anche perché, così facendo, finisce inevitabilmente per perdere autonomia strategica ed economica e per favorire i grandi concorrenti globali quali Usa, Cina e India. Un ottimo esempio di questo insano meccanismo è costituito dalla risposta europea al programma Ira (Inflaction Reduction Act) da quasi 400 miliardi varato dall’amministrazione Biden per accelerare la conversione green dell’industria americana grazie a generosi contributi statali. Qui, al made in Usa first attuato cona pace della libera concorrenza, la risposta europea è stata molto limitata ed imperniata sulla capacità di ciascun Paese di sostenere con aiuti nazionali ...