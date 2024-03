Sollevamento pesi | la situazione degli italiani nei ranking olimpici prima dell’ultima World Cup di qualificazione a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Il lungo percorso delle qualificazioni olimpiche delper i Giochidiè ormai agli sgoccioli, con l’ultimo e decisivo evento in programma dal 31 marzo all’11 aprile in Thailandia. A Phuket si terrà laCup, competizione a partecipazione obbligatoria per ottenere l’eleggibilità a cinque cerchi in cui tanti atleti si giocheranno l’ultima chance per centrare il pass. Ricordiamo le categorie di peso inserite nel programma olimpico di: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. Al termine del periodo diverranno distribuiti 10 pass per categoria in base alglobale (in cui viene presa in considerazione la miglior misura ...