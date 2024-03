Società in house Camera | approvati gli atti per la costituzione

(Di martedì 26 marzo 2024) ROMA – L’Ufficio di Presidenza delladei Deputati – all’esito di un nuovo lavoro di approfondimento e dopo il mandato al Collegio dei Questori, votato a maggioranza il 21 dicembre scorso – ha oggi approvato a maggioranza glinecessari alladella nuovain. La nuovasarà partecipata interamente dallae si occuperà dei servizi di ristorazione, pulizie, guardaroba, gestione dei parcheggi, facchinaggio, supporto esecutivo alla gestione operativa, reimpiegando le risorse umane attualmente operanti per conto diesterne. L’obiettivo è innanzitutto il miglioramento delle condizioni lavorative del personale addetto e una maggiore flessibilità organizzativa per migliorare l’efficienza dei servizi. Dopo ...

