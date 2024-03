Soccorre studente dopo un malore | poi tenta di violentarlo | arrestato bidello

(Di martedì 26 marzo 2024) Il ragazzino era andato a trovare il collaboratore scolastico a casa per ringraziarlo dell'aiuto e l'uomo ne ha approfittato per cercare di abusare sessualmente di lui

Bidello delle medie Soccorre uno studente dopo un malore, il ragazzino va a trovarlo a casa per ringraziarlo e l'uomo prova a violentarlo: arrestato - Un bidello Soccorre uno studente 15enne dopo un malore a scuola. Il ragazzino, spinto dai genitori, va a ringraziare l'uomo a casa sua. Ma quando arriva, l'operatore scolastico ...leggo

In campo i droni per cercare il 17enne scomparso nel Lecchese - Continuano le ricerche di Edoardo Galli, il liceale di 17 anni di Colico (Lecco), studente a Morbegno (Sondrio), scomparso da casa giovedì scorso. Da ieri i volontari del soccorso alpino e le forze ...ansa

Colico: 17enne scompare, Edoardo Galli potrebbe essere diretto in Russia - Il caso di Edoardo, studente modello di 17 anni, scomparso mentre andava a scuola: non si esclude l’ipotesi della fuga in Russia Di Giovedì scorso, Edoardo Galli, 17 anni, residente a Colico (in provi ...informazione