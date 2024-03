Smantellata una gang Spaccio nei boschi | 17 misure cautelari Business da due milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) È senza tregua l’attività di contrasto allodi droga neidel varesotto. Ieri mattina i carabinieri di Gallarate hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di 17 soggetti, per la maggior parte marocchini, uno italiano, indagati, a vario titolo, per concorso in detenzione edi stupefacenti, rapina aggravata, lesioni personali aggravate, detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione. L’operazione, coordinata dall’Osservatorio sul fenomeno dellodi stupefacenti neidella Procura di Busto Arsizio, ha permesso ai militari di smantellare la banda di spacciatori attivi tra Sesto Calende e Mercallo, dedita al traffico di cocaina, eroina, hashish e crack, acquistati a Milano e smerciati ...