Smalto semipermanente | come toglierlo nel modo giusto e senza danneggiare le unghie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 26 marzo 2024) Quando si parla di manicure e di sfoggiare delle mani sempre perfette, lodubbio uno degli alleati più amati dalle donne di ogni età. Unomolto più brillante di quelli tradizionali (acquistabile anche on line), che garantisce un risultato privo di imperfezioni e che, nonostante l’uso delle mani per le più svariate ragioni, non si sbeccherà o rovineràinvece accade con gli smalti “normali”. Insomma, un prodotto che vale la pena provare. Le caratteristiche delloFonte: iStock: le caratteristiche Unoche, una volta applicato e polimerizzato con la luce LED, risulta leggermente più spesso di un prodotto classico, più resistente e ...