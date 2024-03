Slitta il restauro di piazza Pertini

(Di martedì 26 marzo 2024) A dicembre la seduta ad alta tensione che ha fatto tremare la maggioranza, tre consiglieri avevano votato contro il bilancio innescando una crisi. Oggi, la soluzione che fa rientrare la fibrillazione, l’amministrazione annuncia di aver congelato il restyling di, 1 milione di investimento ritenuto "troppo costoso" da una dei dissidenti, Daniela Sperti della civica Viviamo Arcore (gli altri due Giovanni Timpano e Fabio Varrecchia sono di Fratelli d’Italia, il partito del sindaco Maurizio Bono). Ma è solo un rinvio "il progetto va inserito in un contesto più ampio di Piano del governo del territorio", alla luce "dell’evoluzione del percorso avviato sul restyling dell’ex asilo San Giuseppe che ospiterà la casa di Comunità", facendo delladel mercato al centro del caso "un altro importante crocevia di relazioni ...

