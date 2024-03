Sistema di video-allarme antirapina | firmato accordo con le forze dell’ordine

(Di martedì 26 marzo 2024) Bergamo. Il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, e i presidenti di Confcommercio-Imprese per l’Italia di Bergamo e di Confesercenti Bergamo hannoquesta mattina (martedì 26 marzo) il Protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza. Il documento rappresenta la messa in atto a livello locale del protocollo nazionale sottoscritto dal Ministero dell’Interno e mira ad assicurare elevati livelli di protezione delle imprese e degli operatori del commercio, secondo linee strategiche basate su un’efficace sinergia tra le istituzioni pubbliche,di polizia e associazioni di categoria, anche in seguito alla crescente domanda di sicurezza nel settore delle imprese e degli esercizi commerciali. Ildi ...

FORMIA – Laddove non arrivano i comuni – come Formia – ci pensa l’amministrazione provinciale di Latina. Ha ottenuto davvero la valenza che meritava la firma apposta mercoledì mattina dal presidente ... (temporeale.info)

FORMIA – Laddove non arrivano i comuni – come Formia – ci pensa l’amministrazione provinciale di Latina. Ha ottenuto davvero la valenza che meritava la firma apposta mercoledì mattina dal presidente ... (temporeale.info)

Da Consiglio Ue via libera a maggiore tutela per le Ig - Roma, 26 mar. (askanews) – Via libera del Consiglio Europeo a una maggiore tutela per le Indicazione geografiche. Il Consiglio oggi ha adottato formalmente un regolamento che migliora la protezione de ...askanews

Tesla sta per rivoluzionare per sempre il parcheggio con un Sistema basato sulla visione - Tesla si prepara a rivoluzionare per sempre il parcheggio con il lancio di un nuovo Sistema di parcheggio automatico basato interamente sulla visione e non più sui sensori a ultrasuoni utilizzati fino ...drcommodore

Il tablet DOOGEE in forte sconto (custodia per bambini inclusa) - Amazon sta proponendo un forte sconto sul tablet DOOGEE T20mini da 8,4 pollici con Sistema operativo Android: non lasciartelo sfuggire.punto-informatico