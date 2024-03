Sinner si allena su una sedia a rotelle | l' importanza del gesto

(Di martedì 26 marzo 2024) Unmento speciale per Jannikimpegnato al torneo di Miami: inha palleggiato con la leggenda tennistica paralimpica Alfie Hewett

Una visita speciale per gli azzurri di Spalletti atterrati nel pomeriggio di ieri a Miami, attorno alle 18 locali, dopo 13 ore di viaggio a bordo dell’A330neo di ITA Airways, partito di mattina da ... (gazzettadelsud)

Nella sua giornata di riposo, all’indomani della vittoria in rimonta sull’olandese Tallon Griekspoor e alla vigilia dell’ottavo di finale contro l’australiano Christopher O’Connell, Jannik Sinner ha ... (oasport)

Sinner, chi è e cosa fa la bellissima fidanzata: pazzo di lei - Sveliamo alcuni dettagli della vita privata di Jannik Sinner, partendo dalla fidanzata. Lei è bellissima e non poteva che esserne pazzo ...sfilate

Jannik Sinner cambia sport: allenamento in sedia a rotelle con la leggenda paralimpica Alfie Hewett - Su questo punto di vista Jannik Sinner è probabilmente un fuoriclasse come dimostrato a Miami dove, in occasione del giorno di riposo, ha deciso di allenarsi con Alfie Hewett, leggenda del wheelchair ...sportmediaset.mediaset

Sinner-O’Connell, dove vedere il match del Masters 1000 di Miami - Jannik Sinner è sceso in campo a Miami per l'ultimo allenamento prima della sfida di ottavi di finale del Masters 1000, in programma martedì… Leggi ...informazione