Sinner-O' Connell oggi | ottavi Atp Miami | a che ora e dove vederla in diretta

(Di martedì 26 marzo 2024) Torna in campo Jannikall'Atp Masters 1000 di, martedì 26 marzo, l'altoatesino, neglidi finale, sfida l’australiano Christopher O'. Sarà un avversario da non sottovalutare visto che sinora non ha perso neppure un set, battendo avversari come il ceco Vit Kopriva...

Miami , 26 marzo 2024 – Parola di Jannik: “Non si arriva agli ottavi di questo torneo per caso”. E non si dimentica nemmeno quanto brucia il fuoco: prima di ogni cosa è lo stesso Sinner a raccontare ... (sport.quotidiano)

Italiani da record a Miami: infranto un primato storico - Per la prima volta nella storia sono tre gli italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 sul cemento ...tennisitaliano

Come vedere Musetti - Alcaraz in TV e streaming Masters 1000 Miami - Musetti sfida Alcaraz negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Scopri come vedere la partita in TV e in streaming. Orario di inizio ...tecnologia.libero

LIVE Sinner-O’Connell, ATP Miami 2024 in DIRETTA: c’è un brutto ricordo da scacciare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Christopher O'Connell, ottavo di finale del Masters 1000 di Miami 20 ...oasport