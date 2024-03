Sinner-O’Connell oggi in tv | orario ATP Miami 2024 | programma | ordine di gioco | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Prosegue nella serata italiana di martedì 26 marzo (meteo permettendo) il percorso di JannikalOpen, secondo Masters 1000 della stagione. Il numero 3 al mondo, dopo aver battuto il connazionale Andrea Vavassori e l’olandese Tallon Griekspoor, affronterà agli ottavi di finale l’insidioso australiano Christopher. Un solo precedente ufficiale tra i due a livello ATP, che vide il successo in due set (7-6 6-4) dell’oceanico in occasione del secondo turno del 250 di Atlanta nell’estate del 2021. In questi due anni e mezzo però la crescita dell’altoatesino è stata impressionante, quindi quell’unico scontro diretto sfavorevole non è troppo indicativo. In caso di vittoria, Jannik giocherà poi ai quarti con uno tra il ceco Tomas Machac ed il ligure Matteo Arnaldi. L’incontro tra Jannik ...