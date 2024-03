Sinner-O’Connell oggi a Miami | orario tv e streaming | come vederlo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – Jannikin campoper gli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, testa di serie numero 2, affronta l’australiano Christopherper un posto nei quarti di finale del torneo in Florida. Il 22enne altoatesino, numero 3 del mondo, è reduce dal successo in 3 set contro l’olandese Tallon Griekspoor.non ha ancora ceduto un set dall’inizio del torneo: ha battuto il ceco Vit Kopriva prima di eliminare in sequenza gli statunitensi Frances Tiafoe e Martin Damm. L’australiano si è aggiudicato l’unico confronto diretto con: nel 2021 ha vinto in 2 set nella sfida valida per gli ottavi di finale del torneo Atlanta. Il vincente diaffronterà nei quarti il ceco Tomas Machac, ...