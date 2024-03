Sinner liquida anche O' Connell | il punto che ha cambiato il match Malore nel pubblico | attimi di paura

(Di martedì 26 marzo 2024) Non si ferma la corsa di Jannikai Masters 1000 di Miami: per l'altoatesino un'altra vittoria. Questa volta schianta l'australiano Cristopher O'negli ottavi di finale di uno dei Masters più prestigiosi del circuito. Nei quarti l'altoatesino incongterà Tomas Machac, che ha eliminato in due set il nostro Matteo Arlandi. Una partita iniziata in modo complesso per Jannik, che perde subito il servizio, subisce il break al primo gioco e poi subito il 2-0 a favore di O'. Ma a quel, toccato nell'orgoglio, l'azzurro ingrana. Il momento decisivo quando chiude il 2-3 tenendo il servizio dopo un game difficile: urla, si carica. E poi vola. Il contro-break arriva sul 4 pari, con ilpiù bello della partita: un passante potente e preciso con cuiristabilisce ...

