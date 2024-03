Sinner contro O’Connell a Miami | pioggia ferma match

L'azzurro avanti 6-4, 2-0 e stop per maltempo La pioggia ferma Jannik Sinner . Il maltempo ferma il match degli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami tra l'azzurro, numero 2 del tabellone, ... (sbircialanotizia)

Sessione di allenamento speciale, in sedia a rotelle, per Jannik Sinner, che a Miami ha incontrato Alfie Hewitt, leggenda del tennis in carrozzina, con il quale ha conversato e scambiato qualche ... (ilfattoquotidiano)