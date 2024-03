Sinner campione di umanità | le immagini degli scambi in carrozzina con Hewett fanno il giro del mondo video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) Jannik, undentro e fuori il campo da tennis. Indipendentemente da come andrà l’incontro che segna in calendario oggi la sfidaottavi di finale del Masters 1000 di Miami, quando si troverà di fronte dall’altra parte della rete l’australiano Christopher O’Connell, n.66 delche sta trovando il suo miglior tennis all’alba dei 30 anni, il tennista altoatesino ha già vinto la sfida intestata allo sport e al messaggio di rispetto e solidarietà che deve sempre e comunque omaggiare. In campo con Alfie, numero 1 del tennis in– che, a 27 anni, annovera una carriera costellata da 8 titoli dello Slam in singolare e 19 in doppio – l’azzurro, impegnato nell’Atp Masters 1000 di Miami, si è cimentato in qualcheo. E le ...