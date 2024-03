Sinner batte O’Connell dopo una partenza a rilento e approda ai quarti a Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Janniksi qualifica per idi finale del Masters 1000 diper la quarta volta consecutiva. Battuto l’australiano Christopherper 6-4 6-3 in un’ora e 51 minuti: si tratta della decima volta aiin un 1000 nella carriera del numero 3 del mondo. Adesso per lui ostacolo ceco, rappresentato da Tomas Machac, che aveva sconfitto poche ore fa Matteo Arnaldi. Inizio difficile per, che concede tre palle break non trovando mai il campo. Le annulla, ma sulla quarta un doppio fallo regala al’immediato vantaggio. Lalenta per Jannik dura poco, perché già dal 2-1 a favore dell’australiano cominciano ad arrivare le chance di controbreak. In particolare, ne arrivano una nel quarto e una nel sesto gioco, con ...