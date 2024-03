Sindacati medici Ssn | ' in crisi con autonomia differenziata'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "L'in sanità significa sottrarre, al diritto alla tutela della salute, una dimensione nazionale, mettere inil Servizio sanitario nazionale e anche un'idea unitaria di Paese, di Repubblica e di Stato". Questa la posizione condivisa da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e presentata nel corso dell'audizione che si è svolta oggi in Commissione Affari Costituzionali della Camera. "Oggi – sostengono Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, presidente Federazione Cimo-Fesmed - non ci sono evidenze che confermano un aumento del grado di efficienza dei servizi erogati a fronte di ulteriori gradi dinelle disponibilità e nella gestione delle risorse; soprattutto non ci sono quelle condizioni economiche che consentano a tutte le ...