Signorini e le parole sussurrate all’orecchio di Beatrice Cosa le ha detto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 26 marzo 2024)non ha mai nascosto di avere ammirazione e stima nei confronti diLuzzi. Dopo le votazioni, le si è avvicinato e le ha sussurratoha? Dopo quasi sette mesi si è chiusa l’avventura del Grande Fratello. A vincere questa lunga edizione del reality show di casa Mediaset è stata Perla Vatiero, mentreLuzzi, data come vincitrice da tutti, si è classificata seconda. Ignaro di essere ripreso, il conduttore si è avvicinato a Bea e le ha sussurrato delle, abbracciandola. Poi si è scusato col pubblico, quando si è reso conto di essere ripreso: “Oddio scusatemi tutti eravamo in onda!”. In molti hanno complottato ...