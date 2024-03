“Siete insetti” nelle stazioni di Roma Ecco la verità

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) “” la scritta comparsa sui tabelloni delle partenze e degli arrivi della stazione Tiburtina e Termini, ma non solo arriva anche nella stazione di Milano. Attacco hacker o pericolo reale? Nessuna delle due, trattasi semplicemente di un’azione marketing ideata da Netflix per la la serie “Il problema dei 3 corpi”, disponibile dal 21 marzo, ispirata al best seller di Liu Cixin che narra di un pianeta Terra entrato in contatto con una civiltà aliena. A conferma del fatto osservando bene i cartelloni, era possibile distinguere sulla parte sinistra, l’acronimo 3BP, ovvero “Three body problem” nella versione inglese della serie tv. Una trovata pubblicitaria che ha trovato grande riscontro sui social.