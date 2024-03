Si stava separando | 50enne si dà fuoco con la benzina davanti a moglie e figlia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 26 marzo 2024) Un uomo di 50 anni si è cosparso die si è datonell’auto a metano posteggiataall’abitazione di famiglia, nella quale era in corso una separazione. Il fatto è avvenuto in via Puccini, a Golasecca (Varese), alle 6 di questa mattina. Il ferito ha riportato ustioni molto estese, è grave ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ferite in modo lieve e sotto shock...