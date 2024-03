Si dà fuoco in auto a Varese | morto in ospedale

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Ènel primo pomeriggio D.R., l'uomo di 50 anni che all'alba si è cosparso di benzina e si è datodavanti all'abitazione di famiglia a Golasecca, in provincia di. Il decesso è stato dichiarato dai medici del centro grandi ustionati dell'Niguarda dove l'uomo era stato trasportato in condizione disperate con l'elisoccorso. Dietro al gesto ci sarebbero state difficolta' nel gestire la separazione dalla moglie con cui aveva avuto una figlia di 13 anni.

