Si dà fuoco davanti a moglie e figlia | grave 50enne | indagini in corso

Un 50enne di Golasecca, in provincia di Varese , sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, con il corpo coperto di ustioni gravissime. L’uomo di sarebbe dato fuoco da solo, cospargendosi il ... (ildifforme)

Un 50enne si è dato fuoco in auto a Golasecca , in provincia di Varese , davanti alla figlia e alla moglie dalla quale si stava separando (notizie.virgilio)

(Adnkronos) – Un uomo di 50 anni versa in gravi condizioni dopo che questa mattina, attorno alle 6, si è dato fuoco all'interno della propria auto parcheggiata davanti casa a Golasecca ( Varese ), in ... (webmagazine24)

Camion si ribalta su auto, chiusa tre ore la regionale per Cogne - Per permettere la rimozione dei veicoli, la strada regionale rimarrà chiusa per circa tre ore. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della stazione di Saint-Pierre e del radiomobile, i vigili del ...ansa

Incendio in autostrada A7 Serravalle-Genova a Ronco Scrivia, tir in fiamme e traffico in tilt con lunghe code - Un incendio avvenuto sull'autostrada A7 Serravalle-Genova vicino Ronco Scrivia ha mandato il traffico in tilt: tir in fiamme e lunghe code sul tratto ...notizie.virgilio

Si cosparge di benzina e si dà fuoco davanti alla moglie e alla figlia 13enne: grave un 50enne. I due coniugi si stavano separando - Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco davanti alla moglie e alla figlia di 13 anni: grave un 50enne. A scatenare il gesto disperato sarebbe la separazione in corso tra i ...leggo