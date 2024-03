Si barrica nella stanza dell’albergo e mette tutto a soqquadro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Momenti di tensione ieri, verso l’ora di pranzo, all’hotel Card di via Dante,zona della stazione dei treni. Un uomo, che una volta identificato è risultato essere un sammarinese di 30 anni, si èto all’interno di una delle stanze, rifiutandosi di uscire e incominciando are. Il personale della struttura ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono dunque accorse le pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e al 118. La presenza delle forze dell’ordine alla fine ha convinto l’uomo a desistere. Le divise sono riuscite ad entraree a fermarlo in completa sicurezza,ndo fine alla sua improvvisa sfuriata. A quel punto è stato ...